На Среднем Урале нашли 18 интернет-аптек, работающих без лицензии

За февраль 2025 года сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области 18 интернет-аптек, которые торговали ветеринарными препаратами без лицензии. Всего за месяц было проверено более 40 сайтов.
— Сотрудники Россельхознадзора квалифицируют такие действия в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств», — сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Представители ведомства приняли в отношении нарушителей меры. Так, данные о сайтах, нарушающих федеральный закон, переданы в Роскомнадзор. Владельцы интернет-магазинов получили предостережения с требованием вести работу в соответствии с ветеринарным законодательством России.
— Такой мониторинг ведомство проводит на регулярной основе, проверяя наличие сертификатов, лицензий и их соответствие официальным реестрам, — добавили в пресс-службе управления.