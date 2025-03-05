«Платов» на низком старте. Как аэропорт в Ростове готовится к открытию

Новый аэропорт открыли в Ростове семь лет назад. Аэрогавань построили в чистом поле с нуля. Это был триумф! А потом начались испытания: сначала терминалы закрыли из-за пандемии ковида, позднее в регионе ввели «режим закрытого неба».
Как живёт все эти годы «Платов»? Замер ли во вчерашнем дне, как аэропорт в триллере Стивена Кинга, или выстоял-выжил и готовится возобновить полёты? Выяснял rostov.aif.ru.
«Лангольеры» не придут.
Помните мистический триллер «Лангольеры»? В фильме 11 пассажиров авиарейса Лос-Анджелес — Бостон оказались в аэропорту вчерашнего дня. Людей в нём нет, краски потускнели, пища несъедобная, топливо бесполезно, спички не загораются… Но самое страшное даже не это, а лангорьеры — пожиратели времени. Если не вернуться в настоящее, злобные существа уничтожат и сам аэропорт, и людей.
«Когда я волей случая попала в наш Платов после закрытия активных полётов, то сразу вспомнила этот фильм. От ощущения пустоты сжимается сердце. Мёртвая зона вокруг и внутри. Время словно остановилось», — делится впечатлением Ольга Носова. Когда-то она работала бортпроводником.
Внешне всё так и выглядит: пустые стойки регистрации, застывшие эскалаторы, погасшие витрины закрытых торговых точек, кафе, в которых давно не было посетителей…
На самом деле жизнь в ростовском аэрохабе не останавливалась ни на минуту. Просто она другая. Не бурная и кипучая, как это всегда бывает на вокзалах и в аэропортах, а будничная и несуетливая.
Сотрудников не так много, но работы хватает: здание убирают, за растениями ухаживают, поддерживают в исправном состоянии технику, проходят тренировки лётного состава и спасателей. Да и полёты из «Платова» всё же случаются. Да, это не регулярные рейсы, и они единичны, но пока что есть, то есть.
Убытки инвесторов.
Строили и открывали Платов к чемпионату по футболу — 2018. Открылся он в декабре 2017 года. Название своё аэропорт получил в честь казачьего атамана Матвея Платова. В год чемпионата пассажиропоток ростовского аэропорта составил более 3,2 млн человек.
Ростовчане к новой аэрогавани отнеслись неоднозначно. Добираться до него стало дольше и дороже — аэропорт построили в Аксайском районе рядом со станицей Грушевской. Дончане жаловались на отсутствие бесплатных парковок вблизи здания и дороговизну платных.
«Ценник ломили конский по тем временам — 500 рублей в час. Я не особо любил туда ездить, хоть тариф для нас уже тогда был выгодным. Даже не представляю, во сколько обойдётся такая поездка пассажиру сегодня. Давно туда не ездил», — рассказывает таксист Иван Трошкин.
Тогда генеральный директор УК «Аэропорты России» Евгений Чудновский честно пояснил журналистам, мол, в аэропорт инвестор вложил большие деньги, а инвестиции в бизнесе принято возвращать с прибылью.
Но плюсов всё же было больше: здание большое, комфортное, очередей на регистрацию почти не стало, в туалетах чисто, в залах ожидания мест хватало всем. А главное, стало намного больше рейсов — и внутренних, и международных. Но тут грянула пандемия ковида. Пассажиропоток упал на 93%, международные рейсы закрылись. В день было не больше 10 вылетов — все внутри страны.
Пострадали и местные предприниматели, чей бизнес был завязан на Платове.
А чтобы обслуживать аэропорт, компания ООО «Аксай-Авто» закупила новые автобусы Yutong. Это были первые и на тот момент единственные газомоторные автобусы такого уровня комфорта в России.
«На покупку потратили почти 110 млн рублей. Перегнать их в Ростовскую область было непросто: из Китая до Читы машины доехали своим ходом, а дальше, до Екатеринбурга, их везли на специальных тралах. На участке от Байкала до Урала нет газовых заправок. Ну, а потом уже до Аксая снова своим ходом — здесь уже заправки были. Специалистов (водителей, ремонтников) обучали представители завода-изготовителя из Китая», — рассказал директор и основатель компании Олег Денисов.
Автобусы брали в лизинг. Когда пассажиропоток рухнул, лизинговые платежи транспортникам не отсрочили ни на один день…
Закрытое небо.
После пандемии — новое испытание. Вот уже три года Платов закрыт для пассажиров в целях безопасности полётов. Всего закрыли 11 южных аэропортов. Ни один из них пока не возобновил полёты. Сегодня для гражданской авиации закрыты Краснодар, Анапа, Геленджик и Симферополь. Ограничение на полёты действует и в аэропортах Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Элисты.
Дончане были вынуждены искать новые способы, как добираться из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург и другие города страны.
«Конечно, за три года мы приспособились. Стали ездить поездом. Но, если едешь на отдых к морю, это ещё ничего. А вот в Турцию мы в прошлом году летели через Сочи, и это оказалось не очень удобно. Потеряли два лишних дня и 30 тысяч рублей на ж/д билетах и гостинице, в которой пришлось ночевать, — говорит жительница Волгодонска Наталья Сотникова. — В этом году билеты и отели стали ещё дороже. Но что делать, всё равно полетим. Уже купили путёвку и билеты на июнь».
Открытия Платова дончане ждут с большим нетерпением. И пассажиры, и сотрудники аэропорта и авиакомпаний.
«Сейчас в этом плане начинаются оптимистичные телодвижения. Аэропорты возобновят работу только тогда, когда будет подписано соглашение, гарантирующее прекращение обстрелов, — пишет NEWS.ru, ссылаясь на слова председателя комиссии по гражданской авиации Олега Смирнова. — Как только этот вопрос решится, полёты возобновятся».
Технически аэропорт Платов возобновить работу готов. Однако шанс на его открытие в этом году к началу туристического сезона всё же невелик. Но ведь даже самые сложные времена рано или поздно заканчиваются…