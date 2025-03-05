«Платов» на низком старте. Как аэропорт в Ростове готовится к открытию

«Конечно, за три года мы приспособились. Стали ездить поездом. Но, если едешь на отдых к морю, это ещё ничего. А вот в Турцию мы в прошлом году летели через Сочи, и это оказалось не очень удобно. Потеряли два лишних дня и 30 тысяч рублей на ж/д билетах и гостинице, в которой пришлось ночевать, — говорит жительница Волгодонска Наталья Сотникова. — В этом году билеты и отели стали ещё дороже. Но что делать, всё равно полетим. Уже купили путёвку и билеты на июнь».