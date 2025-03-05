Инвестиции в Свердловскую область выросли на 30%

Напомним, в прошлом году «КП-Екатеринбург» писала о том, что инвестиции в экономику Свердловской области достигли 418,7 миллиарда рублей. В 2023 году самыми прибыльными направлениями стали: транспортировка и хранение — 75,9 миллиарда рублей, обрабатывающие производства — 69,5 миллиарда рублей, и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 40,2 миллиарда рублей.