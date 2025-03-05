Инвестиции в Свердловскую область выросли на 30%

Рост экономических инвестиций в Свердловскую область за 2024 год в сравнении с 2023 годом вырос на 30% и составил 620 миллионов рублей. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев на VI инвестиционном форуме «Большой открытый диалог».
— Для поддержки бизнеса в области действует инвестиционная декларация. В ней правительство определило 11 приоритетных направлений инвестиционного развития, включая традиционные отрасли — металлургию и машиностроение, а также новые перспективные ниши — промышленная экология, туризм, креативные индустрии — сообщают в Департаменте информационной политики региона.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в регионе ведется системная работа по улучшению привлекательной деловой среды. Поддержка бизнеса постоянно совершенствуются — убираются административные барьеры и расширяются инвестиционные возможности.
Напомним, в прошлом году «КП-Екатеринбург» писала о том, что инвестиции в экономику Свердловской области достигли 418,7 миллиарда рублей. В 2023 году самыми прибыльными направлениями стали: транспортировка и хранение — 75,9 миллиарда рублей, обрабатывающие производства — 69,5 миллиарда рублей, и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 40,2 миллиарда рублей.