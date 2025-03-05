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В Казахстане стартовала ипотека «Наурыз»

5 марта начался прием заявок.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. 5 марта в Казахстане начался прием заявок на участие в ипотечной программе «Наурыз» от «Отбасы банка».

Цель программы — покупка первого жилья, ставка будет 7−9%. Воспользоваться программой могут казахстанцы, у которых за последние пять лет не было в собственности недвижимости. Заявки принимаются до 31 марта на портале Baspana Market.

При этом, нет ограничений по возрасту и статусу.

Как стать участником:

  • открыть депозит в «Отбасы банке» (если его ещенет), срок депозита не имеет значения;
  • пополнить депозит до 2 миллионов тенге (можно внести всю сумму перед подачей заявки);
  • пройти проверку на отсутствие недвижимости у себя и членов семьи (супруги и несовершеннолетние дети) в течение последних 5 лет;
  • подтвердить наличие официального дохода за последние 6 месяцев.

По условиям программы заемщик может получить кредит при первоначальном взносе:

  • от 10% — при покупке жилья в чистовой отделке;
  • от 20% — при покупке жилья в черновой отделке или на вторичном рынке.

Ставка по ипотеке составляет:

  • 7% — для социально уязвимых слоёв населения, состоящих в очереди на жильё;
  • 9% — для всех остальных.

Срок кредита — до 19 лет. Максимальная сумма займа до 36 млн тг. в Астане и Алматы, до 30 млн тг. — в других регионах.

Также с 17 марта стартует приём на ипотеку «Наурыз Жұмыскер» для работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.

ипотека