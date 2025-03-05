В Самаре начали очистку ливневых колодцев на городских сетях

"Начинаем работу по очистке колодцев и сетей там, где проблема стоит особенно остро. В том числе в Зубчаниновке, которую подтапливает регулярно. Но, как я уже говорил, в этом году начнем решать проблему комплексно — губернатор региона Вячеслав Федорищев дал распоряжение выделить порядка 500 миллионов рублей на обустройство ливневки в Зубчаниновке. Уже в этом году приступаем к работе, проектно-сметная документация подготовлена и прошла госэкпертизу. Сроки работ сокращаем до двух лет.