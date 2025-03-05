В Казахстане в пять раз увеличат штраф за растрату воды

Ашимбетов подчеркнул, что такие меры направлены на снижение ущерба от незаконного водопользования, которое влияет не только на нарушителей, но и на пользователей, расположенных ниже по руслу рек. Кроме того, законопроект включает профилактические меры, направленные на предотвращение таких нарушений.