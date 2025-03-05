Впервые за 30 лет в Норильске возвели новые дома

От момента подписания документов до сдачи первых домов прошло четыре года. Напомним, что распоряжение по реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска в 2021 году подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Тогда обновление жилищного фонда на севере края отметили как одно из приоритетных направлений. Всего по программе реновации строятся восемь жилых домов. Из них четыре возводятся за счёт бюджетных средств, четыре — за счёт компании «Норникель».