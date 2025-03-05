Впервые за 30 лет в Норильске возвели новые дома

На севере Красноярского края 29 семей получили долгожданные ключи от новых квартир. Событие, без преувеличения, историческое. Ведь дома здесь не строили уже три десятка лет.
Современное жильё с учётом всех современных стандартов комфорта и безопасности уже готово принять северян. Новая инфраструктура не только улучшит качество жизни норильчан, но и привлечёт новых жителей, что, в свою очередь, поможет развивать экономику региона.
Особые дома.
Среди первых счастливчиков, получивших собственные «квадраты», семьи, которые проживали в аварийных домах, в том числе и многодетные.
«В первую очередь ключи получили переселенцы из аварийного жилья, пенсионеры, многодетные семьи, а также приглашённые специалисты, владеющие дефицитными специальностями. Успешная реализация комплексного плана стала возможной благодаря государственно-частному партнёрству, которое позволяет не только строить новое жильё, но и обновлять коммунальную инфраструктуру, ремонтировать социальные объекты и благоустраивать город», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Всего в рамках реновации планируется построить восемь домов. Три из них сдали в Талнахе и в Центральном районе. Процесс возведения находился на личном контроле главы региона.
Строительство жилья на севере требовало особой подготовки. Группой экспертов был проведён тщательный анализ в сфере северного архитектурного проектирования. В итоге появились «особые дома», возведённые по современным технологиям из новых материалов и с учётом климатических условий Арктики: глубина заложения свайного фундамента достигает 20 м, в подъездах установлены умные теплоцентры, а в каждом из трёх шестиэтажных зданий 46 квартир, из них по 10 трёхкомнатных, 12 двухкомнатных и 24 однокомнатных.
«Заходи и живи!».
Жители могут быть спокойны! Облицовка наружных стен выдержит самый сильный ветер, а низкая температура и осадки не повредят их. Новосёлы не нарадуются, говорят, здесь есть всё необходимое — заходи и живи. Особое внимание при строительстве было уделено безопасности. Так, все квартиры оборудованы датчиками дыма, пластиковые окна оснащены детскими защитными замками. Даже плиты имеются!
Жителям первых этажей выпал особый бонус в виде тёплых полов, которые смонтировали в придачу к основному отоплению. Комфортно будет и маломобильным гражданам. Для них в зданиях есть грузопассажирские лифты и пандусы. Радует глаз и придомовая территория, где помимо детской площадки имеются спортивный уголок и парковка для автомобилей. Строители обещают: благоустройство территории продолжат с наступлением тепла.
«Долгие годы в городе не было нового строительства. Считаю, что Норильск переходит на новый уровень развития, и это, безусловно, благодаря поддержке правительства Российской Федерации, правительства Красноярского края, командной работе города и градообразующего предприятия. Сегодня первые новосёлы получили ключи от квартир в сданных жилых домах. Пусть эти ключи символизируют начало новой главы в вашей жизни, где каждый уголок квартиры будет наполнен любовью, смехом и радостью», — сказал глава Норильска Дмитрий Карасёв, приехавший поздравить новосёлов.
От слов к делу.
От момента подписания документов до сдачи первых домов прошло четыре года. Напомним, что распоряжение по реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска в 2021 году подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Тогда обновление жилищного фонда на севере края отметили как одно из приоритетных направлений. Всего по программе реновации строятся восемь жилых домов. Из них четыре возводятся за счёт бюджетных средств, четыре — за счёт компании «Норникель».
Сейчас на подходе заселение ещё в одну многоэтажку. В скором времени и там перережут красную ленточку. А к концу года сдадут оставшиеся четыре дома, а вместе с ними и другие социально значимые объекты.
Кстати, опыт строительства в Норильске стал примером для других северных территорий. Пристальное внимание к городу было приковано после того, как в ноябре 2023 года был установлен перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны страны. Всего в списке 16 опорных городов, причём четыре из них: Норильск, Дудинка, Игарка и Диксон — в Красноярском крае.
Каждому из них необходимо разработать свой мастер-план развития, важное место в котором займёт обновление жилой, социальной, транспортной, коммунальной и других сфер жизни. В Норильске всё это уже успешно реализуется. Местные оценивают проделанную работу на пять с плюсом.
Почему дома без балконов?
Кстати, Норильск построен на вечной мерзлоте, поэтому большинство зданий стоят на сваях, чтобы грунт под ними не подтаивал и дома не «поплыли». Дома в городе ставят практически вплотную друг к другу, чтобы обеспечить максимальную защиту от ветра. С этой же целью архитекторы позаимствовали у Санкт-Петербурга идею дворов-колодцев.
В городе много домов без балконов. Причём в сороковых и пятидесятых годах балконы были, а потом больше двух десятков лет здания строили без них. Тому есть две причины: первая связана со сменой правительства и подхода к проведению строительных работ. Лозунг того времени — «Каждому советскому гражданину по квартире!».
Чтобы в Норильске строительный процесс происходил максимально быстрыми темпами, здесь решили отказаться от балконов. Первые же хрущёвки так и остались с балконами, правда, со временем и их срезали. На это решение повлиял другой фактор — суровые климатические условия Севера.
Дело в том, что резкие перепады температуры и сильный ветер, как и климат в целом, оказывают негативное влияние на конструкции этого типа. В результате балконы стали разрушаться, а некоторые даже падать. Номера домов написаны огромными цифрами, чтобы их можно было разглядеть в непогоду.