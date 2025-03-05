Министр Леонтьев: возле Тихоокеанской железной дороги нужно найти редкие металлы

Стоит отметить, что в конце прошлого года в ДВИУ — РАНХиГС состоялось заседание ученых Дальневосточной Народной академии наук с приглашением представителей Института горного дела ДВО РАН, на котором также отмечались запасы руды редкоземельных металлов в районе прохождения Тихоокеанской железной дороги. Кроме того, с большой долей вероятности есть залежи и вдоль возможной линии прохождения железной дороги на остров Сахалин от станции Селихин до мыса Лазарева, поэтому потенциальную железную дорогу можно будет использовать не только для перевозки грузов с Сахалина и обратно, но и для вывоза руды.