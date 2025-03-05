Министр Леонтьев: возле Тихоокеанской железной дороги нужно найти редкие металлы

Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев заявил, что вдоль Тихоокеанской железной дороги, возможно, есть залежи редкоземельных металлов, но для разведки рудопроявлений необходима федеральная поддержка. Он сказал, что уже подготовлены письма в Министерство природных ресурсов РФ и Агентство по недропользованию с просьбой о поддержке для проведения поисково-оценочных работ. Также рассматриваются проекты разработки объектов черной металлургии с рудопроявлениями марганца в этом регионе, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Эта железная дорога, соединяющая угольные месторождения Якутии с портом Эльга в Тугуро-Чумиканском районе, проходит через два перспективных рудных узла: Улканский и Маймаканский. Маймаканский узел, расположенный в высокогорной части Аяно-Майского района, может содержать запасы диоксида титана и пятиокиси фосфора.
— Все эти вопросы планируем обсудить с коллегами из Минприроды РФ на полях Российско-китайского форума, который пройдет в Хабаровске
Хабаровский край имеет значительный потенциал в области минеральных ресурсов, и проект «Геология. Возрождение легенды» направлен на расширение минерально-сырьевой базы региона.
Стоит отметить, что в конце прошлого года в ДВИУ — РАНХиГС состоялось заседание ученых Дальневосточной Народной академии наук с приглашением представителей Института горного дела ДВО РАН, на котором также отмечались запасы руды редкоземельных металлов в районе прохождения Тихоокеанской железной дороги. Кроме того, с большой долей вероятности есть залежи и вдоль возможной линии прохождения железной дороги на остров Сахалин от станции Селихин до мыса Лазарева, поэтому потенциальную железную дорогу можно будет использовать не только для перевозки грузов с Сахалина и обратно, но и для вывоза руды.