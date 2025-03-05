В приморских торговых сетях нашли нарушения после видео с крысой

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Прокуратура в ходе проверок, начатых после видео с крысой на прилавке с рыбой во Владивостоке, нашла свыше 1,5 тысячи нарушений в торговых сетях Приморья, возбуждено около 200 административных дел, сообщает краевое надзорное ведомство.
В конце января в соцсетях распространились кадры с грызуном, обгладывающим рыбу на прилавке на рынке во Владивостоке. В начале февраля разошлось видео с крупной крысой, которая ела мясные полуфабрикаты с открытого прилавка в супермаркете во Владивостоке. Управление Роспотребнадзора и краевая прокуратура начали проверки.
«Прокуратура завершает проверки крупных торговых сетей региона. Выявлено более 1,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, трудового законодательств, а также законодательства о пожарной безопасности. Наиболее распространенными фактами явились нарушения сроков и условий хранения продукции, отсутствие маркировки и сведений о дате изготовления, наличие следов грызунов и насекомых и неприятие соответствующих дератизационных мер», — говорится в сообщении.
Также в ряде помещений не было систем пожарной сигнализации и пожаротушения, практически во всех магазинах эвакуационные выходы захламлены, а их замки не обеспечивают возможность свободно открыть дверь изнутри. Много нарушений выявлено в сфере охраны труда.
Прокуроры внесли более 50 представлений, возбуждено около 200 дел об административных правонарушениях.
«По ряду магазинов в связи с грубым нарушением требований закона, наличием угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается вопрос о предъявлении исковых заявлений вплоть до их закрытия до момента принятия конкретных мер к устранению выявленных нарушений», — добавляет прокуратура.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что масштабные проверки начались после видео с грызуном на рынке.