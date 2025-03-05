В приморских торговых сетях нашли нарушения после видео с крысой

В конце января в соцсетях распространились кадры с грызуном, обгладывающим рыбу на прилавке на рынке во Владивостоке. В начале февраля разошлось видео с крупной крысой, которая ела мясные полуфабрикаты с открытого прилавка в супермаркете во Владивостоке. Управление Роспотребнадзора и краевая прокуратура начали проверки.