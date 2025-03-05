Списать долги пенсионерам в Казахстане предложил депутат

«Единственный доступный инструмент, приложение “Е-Өтініш”, через которое подаются заявления, не удовлетворяет запросы граждан. В результате пенсионеры, проработавшие всю жизнь и вышедшие на заслуженный отдых, лишаются своих пенсий. Многие из них имеют непогашенные долги перед банками. Судебные исполнители блокируют их счета и ограничивают возможность выезда за границу. Если вы посетите банки, то увидите пожилых людей, у которых пенсия в размере всего 32 000 тенге исчезает с карт еще до того, как они успевают ее получить», — заявил Балабиев.