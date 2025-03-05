Списать долги пенсионерам в Казахстане предложил депутат

Депутат Кайрат Балабиев заявил, что условия для подачи заявлений о банкротстве неудобны для граждан и особенно для пенсионеров, из-за чего у них продолжают списывать долги.
«Единственный доступный инструмент, приложение “Е-Өтініш”, через которое подаются заявления, не удовлетворяет запросы граждан. В результате пенсионеры, проработавшие всю жизнь и вышедшие на заслуженный отдых, лишаются своих пенсий. Многие из них имеют непогашенные долги перед банками. Судебные исполнители блокируют их счета и ограничивают возможность выезда за границу. Если вы посетите банки, то увидите пожилых людей, у которых пенсия в размере всего 32 000 тенге исчезает с карт еще до того, как они успевают ее получить», — заявил Балабиев.
Он добавил, что пенсия в Казахстане не относится к категории социально защищенных счетов и расценивается как источник дохода.
«Справедливо ли считать пенсию источником дохода? В казахской культуре существует поговорка: “Что сделаешь своим предкам, то и получишь сам”. Если мы не проявляем уважение к старшему поколению, нас ждет та же участь. Пенсионеры заслужили свои выплаты, и мы не должны лишать их этого права», — считает Балабиев.
Для решения проблемы депутат предложил следующее: освободить пенсионные счета должников от блокировки со стороны органов юстиции; создать единую республиканскую базу для мониторинга задолженности пенсионеров перед банками; упростить процесс признания пенсионеров банкротами; рассмотреть возможность списания долгов пенсионеров; обеспечить возможность открытия социально защищенных счетов для пенсионеров во всех банках второго уровня, а также в отделениях «Казпочты».