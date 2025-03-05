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Виталий Хоценко: строительство ледового дворца в Калачинске идёт по графику

Спортивный комплекс готов более чем на 60% и будет рассчитан на 1,3 тысячи зрителей.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Калачинске продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. По словам главы Омской области Виталия Хоценко, объект возводится в соответствии с графиком, а его готовность уже превысила 60%.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлен на развитие Калачинской сельской агломерации. Общий объем финансирования составляет 648,7 млн рублей.

Новый спортивный комплекс займёт площадь более трёх тысяч квадратных метров и сможет вместить свыше 1,3 тысячи зрителей во время массовых мероприятий.

На данный момент ведутся работы по нанесению огнезащитного покрытия на металлоконструкции, возведению кирпичных перегородок, монтажу входной группы, установке дверей, окон и витражей.

Губернатор Виталий Хоценко держит ход строительства под личным контролем.