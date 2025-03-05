Виталий Хоценко: строительство ледового дворца в Калачинске идёт по графику

В Калачинске продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. По словам главы Омской области Виталия Хоценко, объект возводится в соответствии с графиком, а его готовность уже превысила 60%.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлен на развитие Калачинской сельской агломерации. Общий объем финансирования составляет 648,7 млн рублей.
Новый спортивный комплекс займёт площадь более трёх тысяч квадратных метров и сможет вместить свыше 1,3 тысячи зрителей во время массовых мероприятий.
На данный момент ведутся работы по нанесению огнезащитного покрытия на металлоконструкции, возведению кирпичных перегородок, монтажу входной группы, установке дверей, окон и витражей.
Губернатор Виталий Хоценко держит ход строительства под личным контролем.