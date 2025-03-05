Крошечные квартиры продают за миллионы в Новосибирске

В Кировском районе на улице Дмитрия Шмонина, 3, продаётся студия площадью 10 м² на первом этаже десятиэтажного дома. Несмотря на скромные размеры, в квартире есть раздельный санузел, балкон и проведена вода — установлен счётчик, есть ванна и туалет. Отдельный вход из подъезда делает эту студию удобной не только для проживания, но и для коммерческой деятельности, например, под офис, мини-салон красоты или склад. Продаётся только за наличный расчёт. Для заинтересованных покупателей есть возможность приобрести аналогичное помещение на втором этаже.