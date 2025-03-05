Крошечные квартиры продают за миллионы в Новосибирске

В условиях растущих цен на недвижимость некоторые покупатели обращают внимание на компактные квартиры как доступный вариант для проживания или инвестиций. Om1.ru Новосибирск подготовил подборку мини-апартаментов в Новосибирске, площадь которых сопоставима с гостиничным номером. Объявления размещены на сайте «Авито».
Студия 10 м² — 1 265 000 рублей.
В Кировском районе на улице Дмитрия Шмонина, 3, продаётся студия площадью 10 м² на первом этаже десятиэтажного дома. Несмотря на скромные размеры, в квартире есть раздельный санузел, балкон и проведена вода — установлен счётчик, есть ванна и туалет. Отдельный вход из подъезда делает эту студию удобной не только для проживания, но и для коммерческой деятельности, например, под офис, мини-салон красоты или склад. Продаётся только за наличный расчёт. Для заинтересованных покупателей есть возможность приобрести аналогичное помещение на втором этаже.
Доля в студии 10 м² — 1 500 000 рублей.
Ещё один вариант небольшого жилья — это доля в квартире-студии площадью 10 м², расположенной в доме на 2-м переулке Пархоменко, 11. В помещении давно никто не жил, поэтому требуется ремонт. Из мебели в наличии только холодильник. Продажа осуществляется от собственника, все документы — в порядке. Квартира находится на первом этаже трехэтажного дома, окна выходят во двор. Учитывая, что продаётся лишь доля, потенциальному покупателю стоит заранее уточнить все юридические нюансы сделки.
Студия 13 м² — 1 700 000 рублей.
На улице Немировича-Данченко, 24/2, можно приобрести студию площадью 13 м². Это хорошее вложение в арендуемую недвижимость: небольшой размер компенсируется удачным расположением в районе с развитой инфраструктурой. Дом панельный, построен в 1965 году, квартира находится на первом этаже. В студии сделан косметический ремонт, кухонный гарнитур остаётся, а остальная мебель — по договоренности. В шаговой доступности — магазины, аптеки, учебные заведения, что делает эту квартиру привлекательной для студентов или молодых специалистов.
Студия 10 м² — 1 750 000 рублей.
На улице Дмитрия Шмонина, 1, предлагается ещё одна мини-студия площадью 10 м². Она расположена на первом этаже нового дома и имеет косметический ремонт. В квартире предусмотрены раздельный санузел, душ с водонагревателем, пластиковые окна. Вся мебель и техника, включая диван и телевизор, остаются в квартире. Хороший вариант для студентов, арендаторов или даже для коммерческого использования. Документы — в порядке, собственник один, обременений нет. В доме есть пассажирский лифт, детская площадка, наземный и гостевой паркинг.
Студия 12,7 м² — 1 750 000 рублей.
В Кировском районе, на улице Зорге, 46, продаётся студия площадью 12,7 м². Это тёплая и светлая квартира, где четыре года назад был сделан капитальный ремонт: полностью заменена электрика, установлено новое окно, натяжной потолок. В квартире остаётся техника — холодильник и стиральная машина. Рядом с домом есть остановка общественного транспорта, школа и магазины. Квартира продаётся от собственника, чистая продажа.
Студия 14,3 м² — 1 780 000 рублей.
На улице Мира, 59/2, продается студия площадью 14,3 м², расположенная на восьмом этаже девятиэтажного дома. Квартира — под самоотделку. Это хороший вариант для тех, кто хочет сделать ремонт «под себя». Окна выходят на солнечную сторону, установлена металлическая входная дверь. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой: рядом ТРЦ «Мега», школы, детские сады, поликлиника. До площади Маркса — 10−15 минут на транспорте. Квартира продаётся в чистой продаже, без обременений.
Студия 11 м² — 1 988 000 рублей.
На улице Бориса Богаткова, 171, выставлена на продажу студия 11 м². В квартире раздельный санузел, косметический ремонт, проведены индивидуальные счётчики на электричество и воду. Расположение — одно из ключевых преимуществ, так как рядом — станция метро «Золотая Нива» и развитая инфраструктура: магазины, транспортная развязка. Квартира подойдёт как для проживания, так и для сдачи в аренду. Чистая продажа, все документы готовы к сделке, расчёт возможен только наличными.
Студия 12 м² — 2 250 000 рублей.
На улице Гоголя, 17а, предлагается небольшая, но уютная студия 12 м² с дизайнерским ремонтом. Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного дома, высота потолков — 2,8 м, окна выходят во двор на солнечную сторону. В доме возможна ипотека, а сама студия отлично подойдёт как для собственного проживания, так и для аренды.
Студия 12 м² — 2 250 000 рублей.
Ещё одна студия на улице Гоголя, 17а, но уже на первом этаже. Площадь квартиры также составляет 12 м², но она отличается планировкой. В помещении выполнен дизайнерский ремонт, что делает его привлекательным для проживания или сдачи в аренду. В отличие от варианта на третьем этаже эта студия имеет отдельные особенности, подходящие для различных категорий покупателей.
Студия 14 м² — 2 299 000 рублей.
На улице Дачной, 37, продаётся студия площадью 14 м² с балконом. Квартира имеет новую разводку электричества, грамотно спроектированную сливную систему, установлен измельчитель отходов и обратные клапаны. Санузел гидроизолирован, а на балконе (его длина — четыре метра) можно организовать дополнительное пространство. В доме — два лифта, на первом этаже работает консьерж. Хороший вариант как для аренды, так и для собственного проживания. Возможна покупка в ипотеку или с использованием материнского капитала.
Мини-квартиры — это выход для студентов, холостяков или инвесторов, желающих сдавать жилье. Однако жить в таких условиях — серьёзный вызов. Маленькое пространство требует продуманной организации и минимализма в быту. Зато это шанс приобрести собственное жильё, даже если бюджет ограничен.