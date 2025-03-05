Свердловская область вышла в лидеры по росту зарплат

Свердловская область вошла в топ-6 регионов по росту зарплат в стране за 2024 год. Лидерами рейтинга традиционно стали добывающие регионы и столица: Чукотский АО со среднемесячной зарплатой 185 тысяч рублей, Ямал — 163,9 тысячи рублей, и Москва — 162,1 тысячи рублей.
— В лидеры по темпам роста вышли Нижегородская, Тульская и Свердловская области. При этом по итогам 2024 года средние зарплаты в этих регионах составили порядка 70 тысяч рублей, — говорится в исследовании РБК по данным Росстата.
Зарплаты в России растут все быстрее начиная с 2022 года. Это происходит из-за того, что внутри страны стали больше покупать отечественные товары. Многим компаниям после импортозамещения необходимы новые работники с более высокой зарплатой.
Напомним, в прошлом году «КП-Екатеринбург» писала о том, что в Свердловской области зарплата жителей выросла на 25%. По сообщениям Свердловскстата, рост произошел с августа 2023 года по август 2024 года. Тогда средняя зарплата повысилась с 58,4 тысячи рублей до 77,8 тысячи рублей.