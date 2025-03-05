Свердловская область вышла в лидеры по росту зарплат

Напомним, в прошлом году «КП-Екатеринбург» писала о том, что в Свердловской области зарплата жителей выросла на 25%. По сообщениям Свердловскстата, рост произошел с августа 2023 года по август 2024 года. Тогда средняя зарплата повысилась с 58,4 тысячи рублей до 77,8 тысячи рублей.