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В Иркутском районе могут построить крематорий

Депутат организовал публичные слушания для обсуждения вопроса строительства крематория.

Источник: Freepik

В Иркутском районе могут построить крематорий. Публичные слушания пройдут 20 марта, говорится на сайте районной администрации.

Крематорий могут построить на территории Смоленско-Марковского кладбища в Иркутске. На данный момент это лишь предложение. На публичных слушаниях обсудят влияние крематория на окружающую среду.

Инициатором публичного обсуждения строительства крематория выступил депутат Заксобрания Иркутской области Антон Малышев.

В течение всего марта будут проходить общественные обсуждения о строительстве крематория.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске благоустроили могилы родителей культового режиссера Леонида Гайдая.

строительство