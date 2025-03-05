В Иркутском районе могут построить крематорий. Публичные слушания пройдут 20 марта, говорится на сайте районной администрации.
Крематорий могут построить на территории Смоленско-Марковского кладбища в Иркутске. На данный момент это лишь предложение. На публичных слушаниях обсудят влияние крематория на окружающую среду.
Инициатором публичного обсуждения строительства крематория выступил депутат Заксобрания Иркутской области Антон Малышев.
В течение всего марта будут проходить общественные обсуждения о строительстве крематория.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске благоустроили могилы родителей культового режиссера Леонида Гайдая.