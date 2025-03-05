Минтруда назвало среднюю пенсию в Беларуси в феврале 2025 — 932 рубля

Средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 года, после повышения, составил 932 рубля, сообщила БелТА со ссылкой на начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елену Гоморову.
«Понятно, что это средняя пенсия, у каждого она своя», — подчеркнула специалист.
Насчет вероятности дальнейшего роста пенсий в 2025 году Елена Гоморова сказала, что все зависит от экономики, роста зарплат, наполняемости бюджета ФСЗН.
Напомним, что в Беларуси с 1 февраля 2025 года были повышены все виды пенсий, в числе которых и самый большой блок — это пенсии по возрасту.
В Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что сумма, на которую увеличена пенсия у каждого пенсионера своя и зависит от стажа работы, величины заработка, возрастных доплат.
Кстати, по информации Минтруда и соцзащиты около 10 тысяч белорусов вышли на работу после отмены ограничений на выплату пенсий, которые произошли с 1 января 2025 года (здесь подробнее).
Мы писали, что Комитет по труду и соцзащите Мингорисполкома рассказал о новшествах в выплате пенсий в 2025 году: «Для выплаты пенсии через банк с 1 июля 2025 нужен базовый счет» (подробнее здесь).