Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за 150 млн рублей продают популярную базу отдыха на берегу реки Иртыш

В селе Усть-Заостровка под Омском выставили на продажу базу отдыха «Иртышская Ривьера», расположенную на первой линии реки Иртыш.

Источник: Авито

Об этом сообщается на сайте «Авито». Цена объекта составляет 150 миллионов рублей.

По информации из объявления, площадь базы достигает 15 тысяч квадратных метров. В комплексе находятся различные гостевые дома, гостиничные люксы, бунгало, а также ресторан и банный комплекс, в который входят сибирская, турецкая и азиатская бани. На территории базы есть все необходимые коммуникации, включая электроэнергию, газ и водоснабжение.

Автор объявления подчеркивает привлекательность места, описывая его как идеальное для загородного отдыха. Для заинтересованных покупателей предусмотрена возможность связаться с продавцом для получения дополнительной информации и организации осмотра объекта.