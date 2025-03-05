В Омске за 150 млн рублей продают популярную базу отдыха на берегу реки Иртыш

По информации из объявления, площадь базы достигает 15 тысяч квадратных метров. В комплексе находятся различные гостевые дома, гостиничные люксы, бунгало, а также ресторан и банный комплекс, в который входят сибирская, турецкая и азиатская бани. На территории базы есть все необходимые коммуникации, включая электроэнергию, газ и водоснабжение.