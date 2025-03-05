В Пермском крае до конца года построят 16 новых котельных

Краевые власти сообщили о строительстве новых систем теплоснабжения в нескольких муниципалитетах региона. В этом году новые котельные улучшат качество жизни 11 тыс. человек.
Новые 16 котельных построят в Кизеле, поселках Зюкайке Верещагинского округа, Шумихинском Губахинского округа, Майкоре и Пожве Юсьвинского округа, деревне Поповке Кунгурского округа.
Ключевым проектом станут новая газовая котельная мощностью 45,6 МВт в центральной части Кизела. В Шумихинском построят блочные котельные для потребителей многоквартирных жилых домов горячей водой для отопления. Общая мощность шести водогрейных котлов составит 4,1 МВт.
В рамках программы модернизации систем теплоснабжения также планируют строительство четырех новых котельных на объектах здравоохранения в Кунгурском, Юсьвинском и Юрлинском округах.
Вместе со строительством новых котельных в Пермском крае проведут капитальный ремонт центральной котельной в Орске на ул. Трактовой, 13. В ней заменят два котла общей мощностью 2,5 МВт.