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В Пермском крае до конца года построят 16 новых котельных

Новые системы теплоснабжения появятся на территории шести муниципалитетов.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевые власти сообщили о строительстве новых систем теплоснабжения в нескольких муниципалитетах региона. В этом году новые котельные улучшат качество жизни 11 тыс. человек.

Новые 16 котельных построят в Кизеле, поселках Зюкайке Верещагинского округа, Шумихинском Губахинского округа, Майкоре и Пожве Юсьвинского округа, деревне Поповке Кунгурского округа.

Ключевым проектом станут новая газовая котельная мощностью 45,6 МВт в центральной части Кизела. В Шумихинском построят блочные котельные для потребителей многоквартирных жилых домов горячей водой для отопления. Общая мощность шести водогрейных котлов составит 4,1 МВт.

В рамках программы модернизации систем теплоснабжения также планируют строительство четырех новых котельных на объектах здравоохранения в Кунгурском, Юсьвинском и Юрлинском округах.

Вместе со строительством новых котельных в Пермском крае проведут капитальный ремонт центральной котельной в Орске на ул. Трактовой, 13. В ней заменят два котла общей мощностью 2,5 МВт.

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