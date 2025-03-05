Новый участок терминала откроют в порту Новороссийска

Комиссия, в состав которой вошли представители Минтранса, Росгранстроя и контрольных органов, признала терминал соответствующим проектной документации. В ходе проверки специалисты оценили готовность инфраструктуры, зданий и сооружений для осуществления пограничного, таможенного и других видов контроля.
В последние годы Новороссийск увеличивает объем экспортных и импортных операций. В феврале 2023 года был запущен контейнерный сервис в Индию через Турцию. Основу грузопотока составляют продукты питания, целлюлоза и полимерные материалы. Маршрут проходит через турецкий порт Амбарлы и индийский Нава-Шева, конечной точкой является Мундра.