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Новый участок терминала откроют в порту Новороссийска

В порту Новороссийска завершена реконструкция морского пункта пропуска на участке «БТОФ-терминал». Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, обновленный объект позволит обрабатывать более 200 судов и 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Комиссия, в состав которой вошли представители Минтранса, Росгранстроя и контрольных органов, признала терминал соответствующим проектной документации. В ходе проверки специалисты оценили готовность инфраструктуры, зданий и сооружений для осуществления пограничного, таможенного и других видов контроля.

В последние годы Новороссийск увеличивает объем экспортных и импортных операций. В феврале 2023 года был запущен контейнерный сервис в Индию через Турцию. Основу грузопотока составляют продукты питания, целлюлоза и полимерные материалы. Маршрут проходит через турецкий порт Амбарлы и индийский Нава-Шева, конечной точкой является Мундра.