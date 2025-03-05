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В Новосибирске на восстановление газонов выделили по 15 миллионов на район

Советский и Ленинский районы получат на работы по 20 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в 2025 году продолжат восстановление газонов вдоль дорог. Главы районных администраций уже начали инвентаризацию территорий, которые войдут в программу благоустройства. Об этом сообщает мэр Новосибирска Кудрявцев Максим.

В 2023 году пилотный проект реализовали в Советском, Первомайском и Дзержинском районах. На работы выделили по 15 миллионов рублей, благодаря чему обновили почву и высадили новые растения. В 2025 году программу расширят на весь город. Советский и Ленинский районы, а также Центральный округ получат по 20 миллионов рублей, другие районы — по 15 миллионов.

Мэрия отмечает, что регулярное обновление зеленых насаждений не только улучшает внешний облик города, но и помогает очищать воздух.

ЖКХ