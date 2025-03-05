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ФНЛ запретила матчи на «Волгоград Арене» из-за негодного газона

Комиссия ФНЛ после матча «Ротора» и «Урала» приняла решение о переносе следующего матча волгоградской команды с клубом «Сокол», который должен был состояться на «Волгоград Арене» 16 марта, на резервное поле или другой стадион.

Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, СК «Ротор» принимает результаты повторной оценки качества Комиссией ФНЛ и ищет пути выхода из ситуации. Информацию о месте проведения матча «Ротор» — «Сокол» болельщикам сообщат дополнительно.

Ранее, напомним, в дирекции «Волгоград Арены» объяснились в связи с неприглядным видом газона после проведенной реновации. Причиной пожухлого вида и неоднородности травяного покрытия в ГАУ назвали перепады температур. Так, если в январе газон находился в удовлетворительном состоянии, то февральские морозы повредили молодую поросль.

В дирекции пообещали пересеять газон и заверили, что он будет в порядке примерно через две недели.

Напомним, реновацию газона на «Волгоград Арене» начали в декабре прошлого года. Однако сейчас он выглядит гораздо хуже, чем до проведения работ. Недостатки покрытия площадки хорошо были видны на первой в этом году игре «Ротора» с «Уралом».