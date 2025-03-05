ФНЛ запретила матчи на «Волгоград Арене» из-за негодного газона

Напомним, реновацию газона на «Волгоград Арене» начали в декабре прошлого года. Однако сейчас он выглядит гораздо хуже, чем до проведения работ. Недостатки покрытия площадки хорошо были видны на первой в этом году игре «Ротора» с «Уралом».