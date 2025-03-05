Fly Arystan уличили в незаконных наценках на авиабилеты

«В частности, авиаперевозчик повышал стоимость авиабилета путем взимания комиссии за транзакцию при реализации авиабилетов. Это так называемый drip pricing, капельное ценообразование, которое, в принципе, в европейском законодательстве вообще запрещено. Данные факты мы выявили, вынесено было уведомление в отношении авиаперевозчика о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое в последующем было исполнено», — отметил председатель агентства Марат Омаров в ходе коллегии.