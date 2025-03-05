Fly Arystan уличили в незаконных наценках на авиабилеты

В ходе анализа АЗРК было установлено, что стоимость авиабилетов увеличивалась за счет скрытых доплат, автоматически добавляемых на различных этапах бронирования.
«В частности, авиаперевозчик повышал стоимость авиабилета путем взимания комиссии за транзакцию при реализации авиабилетов. Это так называемый drip pricing, капельное ценообразование, которое, в принципе, в европейском законодательстве вообще запрещено. Данные факты мы выявили, вынесено было уведомление в отношении авиаперевозчика о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое в последующем было исполнено», — отметил председатель агентства Марат Омаров в ходе коллегии.
Сообщается, что в настоящее время в производстве АЗРК находится антимонопольный анализ в отношении рынка внутренних авиаперевозок.