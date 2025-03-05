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Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 5 марта

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро, но понизил курс российского рубля на 5 марта, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 5 марта 2025 года, среду. В частности, увеличились курс доллара и курс евро, а курс российского рубля немного уменьшен.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 5 марта, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2361 белорусского рубля, 1 евро — 3,4016 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5966 белорусского рубля.

В соотношении с курсовыми значениями, действовавшими во вторник, 4 марта, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля ниже. Сильнее других изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0138 белрубля, евро потерял 0,0415 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0042 белрубля.

Тем временем МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов.