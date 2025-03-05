Суд наложил ограничения на один из участков Центрального рынка в Перми

Речь идёт об участке в пределах ЦКР, который расположен рядом со зданиями по адресу улица Борчанинова, 65а и 65б. Территория охватывает 1,4 тысячи квадратных метров. По данным арбитражного суда региона, администрация Перми требует освободить территорию, убрав с неё автомобильную парковку, шиномонтаж и автомойку.