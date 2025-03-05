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Суд наложил ограничения на один из участков Центрального рынка в Перми

Владелец не сможет распоряжаться участком.

Суд наложил обеспечительные ограничения на один из участков Центрального рынка в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».

Речь идёт об участке в пределах ЦКР, который расположен рядом со зданиями по адресу улица Борчанинова, 65а и 65б. Территория охватывает 1,4 тысячи квадратных метров. По данным арбитражного суда региона, администрация Перми требует освободить территорию, убрав с неё автомобильную парковку, шиномонтаж и автомойку.

Инстанция удовлетворила ходатайство мэрии и 24 февраля наложила обеспечительные меры на участок. Сейчас Росреестру запрещено совершать регистрационные действия землёй — изменять границы участка, его площадь, разрешённый вид использования, а также права и обременения.

По данным издания, кроме этого участка владельцу ООО ТК «Центральный» будет необходимо освободить ещё ряд участков после проверки территории рынка. Уточняется, что ведомство нашло 28 нарушений земельного законодательства.