Налоговая назвала изменения в учете доходов и расходов для ИП в Беларуси

Еще документ урегулировал момент, как в учете операций отражается предоставление скидок покупателям при продаже товара. Так, ипэшники смогут изменять стоимость товаров в ценах реализации на общую сумму скидок, которые предоставлялись покупателям в течение рабочего дня, без инвентаризации и составления нового документа, который бы отражал формирование цен реализации. Кроме того, определили порядок составления первичного учетного документа для скидок.