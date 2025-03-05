Налоговая назвала изменения в учете доходов и расходов для ИП в Беларуси

Министерство по налогам и сборам Беларуси сообщило об изменениях, касающихся учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, сообщает БелТА. Это регламентирует соответствующее постановление МНС (№ 5 от 12 февраля 2025-го).
В числе новаций документа, например, уточнение периода, когда плательщики, которые ведут торговлю, вправе перейти на порядок определения расходов по приобретению товаров с использованием показателя среднего процента торговых надбавок либо среднего процента покупной стоимости в стоимости реализованных товаров.
Еще документ урегулировал момент, как в учете операций отражается предоставление скидок покупателям при продаже товара. Так, ипэшники смогут изменять стоимость товаров в ценах реализации на общую сумму скидок, которые предоставлялись покупателям в течение рабочего дня, без инвентаризации и составления нового документа, который бы отражал формирование цен реализации. Кроме того, определили порядок составления первичного учетного документа для скидок.
В новой редакции изложили и форму книги учета сумм НДС и положения инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов.
Постановление обрело законную силу с 1 марта 2025-го.
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