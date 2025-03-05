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Третий день доллар дорожает на казахстанской бирже

Медленно, но растет.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,71 тенге, подорожав на 0,40 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 15:30 четвертого марта он вырос до 499,74 тенге.

Сегодня утром в обменниках доллар продавали от 500 до 506 тенге.

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