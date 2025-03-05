«Окей» пропишется в Калининграде: сеть супермаркетов меняет юрисдикцию

Акционеры рассмотрят вопрос регистрации в специальном административном районе в Калининграде на внеочередном собрании 25 марта.
В случае одобрения компания станет МКПАО (международной компанией в форме публичного акционерного общества) со штаб-квартирой на Октябрьском острове. Все акции будут конвертированы в новое юридическое лицо в соотношении 1:1.
Главные преимущества переезда:
— Повышение привлекательности акций для инвесторов.
— Возможность выплаты дивидендов.
— Сохранение текущих бизнес-процессов.
Рынок отреагировал ростом: расписки «Окей» на Мосбирже подорожали на 21,5%. Эксперты отмечают, что процесс смены юрисдикции может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.