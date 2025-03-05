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«Окей» пропишется в Калининграде: сеть супермаркетов меняет юрисдикцию

Крупная российская сеть магазинов «Окей» и «Да!» переходит из Люксембурга под российскую юрисдикцию.

Акционеры рассмотрят вопрос регистрации в специальном административном районе в Калининграде на внеочередном собрании 25 марта.

В случае одобрения компания станет МКПАО (международной компанией в форме публичного акционерного общества) со штаб-квартирой на Октябрьском острове. Все акции будут конвертированы в новое юридическое лицо в соотношении 1:1.

Главные преимущества переезда:

— Повышение привлекательности акций для инвесторов.

— Возможность выплаты дивидендов.

— Сохранение текущих бизнес-процессов.

Рынок отреагировал ростом: расписки «Окей» на Мосбирже подорожали на 21,5%. Эксперты отмечают, что процесс смены юрисдикции может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.