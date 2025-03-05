В Пермском крае отремонтируют мост через речку Сулай

На автодороге Юрла — Дубровка идет ремонт моста через речку Сулай. Ремонтные работы были начаты в 2024 году и планируются к завершению до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.
Подрядчику предстоит заменить металлические балки, восстановить подпорные стенки, перестелить мостовое полотно и заменить перила, очистить и покрасить металлические конструкции.
Для удобства местных жителей был организован временный объезд, установлены новые дорожные знаки, восстановлена проезжая часть на съездах с моста.
Отметим, мост соединяет несколько населенных пунктов, в том числе деревни Васькова, Дубровка и Зарубина.