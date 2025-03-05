800 километров свердловских дорог должны отремонтировать к 2030 году

«В Свердловской области более 30 тысяч километров дорог. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу содержать их в хорошем состоянии, обеспечивая комфортную и безопасную транспортную связь населённых пунктов, — сказал на VII научно-практической конференции “Уральский путь” министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачёв. — Новый нацпроект “Инфраструктура для жизни” ставит перед нами новые амбициозные задачи. Только в 2027 году мы должны отремонтировать в рамках нацпроекта более 270 километров региональных трасс».