800 километров свердловских дорог должны отремонтировать к 2030 году

Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«В Свердловской области более 30 тысяч километров дорог. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу содержать их в хорошем состоянии, обеспечивая комфортную и безопасную транспортную связь населённых пунктов, — сказал на VII научно-практической конференции “Уральский путь” министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачёв. — Новый нацпроект “Инфраструктура для жизни” ставит перед нами новые амбициозные задачи. Только в 2027 году мы должны отремонтировать в рамках нацпроекта более 270 километров региональных трасс».
К концу 2030 года 60 процентов региональных дорог Свердловской области должны соответствовать всем требованиям дорожной безопасности. Для достижения этого показателя необходимо обновить 799 километров асфальтобетонного покрытия.
Будет построено и реконструировано несколько дорог, позволяющих обеспечить рост автотранспортного потока в связи со строительством «причалов» «Сухого порта».
В частности, это расширение северного полукольца ЕКАД, строительство дороги к ТЛЦ Большое Седельниково, ремонт трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
«МК-Урал» ранее писал, что около 350 млн рублей дополнительно распределил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Кировграду, Камышлову и Богдановичу на развитие дорожного хозяйства.