Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе достроили проблемный ЖК «Парковый»

Жильцы смогут получить ключи от своих квартир уже 1 апреля.

Строительная компания завершила работы по возведению двух корпусов жилого комплекса «Парковый» в Анапе.

Проект был приостановлен на несколько лет, но в 2022 году, после того как Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о передаче прав застройщику, работы возобновились. Девелопер выполнил свои обязательства перед участниками долевого строительства и реализовал проект с соблюдением всех актуальных строительных норм.

Строительство осуществлялось под строгим контролем надзорных органов.

В жилом комплексе использованы монолитные конструкции, способные выдержать землетрясения до восьми баллов, керамогранитные покрытия, шумоизолирующие перегородки и дизайнерские лобби. В каждом доме установлены пассажирские и грузовые лифты с защитными панелями, уточнили в пресс-службе «Вектора».

недвижимость