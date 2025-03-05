В Анапе достроили проблемный ЖК «Парковый»

Строительная компания завершила работы по возведению двух корпусов жилого комплекса «Парковый» в Анапе.
Проект был приостановлен на несколько лет, но в 2022 году, после того как Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о передаче прав застройщику, работы возобновились. Девелопер выполнил свои обязательства перед участниками долевого строительства и реализовал проект с соблюдением всех актуальных строительных норм.
Строительство осуществлялось под строгим контролем надзорных органов.
В жилом комплексе использованы монолитные конструкции, способные выдержать землетрясения до восьми баллов, керамогранитные покрытия, шумоизолирующие перегородки и дизайнерские лобби. В каждом доме установлены пассажирские и грузовые лифты с защитными панелями, уточнили в пресс-службе «Вектора».