Все способы узнать банковский идентификационный код (БИК) — от справочника ЦБ до приложения банка

Мы давно привыкли переводить деньги по номеру карты или телефона, поэтому необходимость вводить банковские реквизиты вручную может заставить растеряться. В первую очередь в тупик ставит требование указать БИК банка — то есть банковский идентификационный код. Не зная его, не получится оплатить госпошлину или получить деньги от юрлица. О том, как узнать БИК банка и что будет, если указать его неправильно — в материале «Газеты.Ru».
Что такое БИК банка.
Банковский идентификационный код (БИК) — уникальный номер из девяти цифр, который позволяет отличить одно отделение банка — участника платежного расчета — от другого. Он как бы привязывает расчетный счет к конкретному банку.
Этот код входит в число обязательных реквизитов и нужен для контроля переводов, чтобы деньги всегда приходили на правильный счет в банке.
Центральный банк РФ присваивает БИК при регистрации каждой кредитной организации на территории России. Поэтому, зная номер, легко идентифицировать банк получателя перевода.
Каждый клиент банка получает БИК, когда заводит счет. Его указывают в банковских реквизитах как уникальный номер для каждого участника расчетов в рамках российской платежной системы. Эти номера Центробанк вносит в особый справочник, который обновляется регулярно и свободно доступен онлайн.
БИК используют, чтобы отправить деньги в российские банки, а в международных расчетов используют другой код — BIC. Его еще называют SWIFT-кодом.
Из чего состоит БИК.
БИК состоит из девяти цифр, в которых зашифрована важная информация для идентификации переводов. Этот номер всегда записывают без тире и пробелов. Весь код условно разделяется на четыре смысловые группы:
* первая и вторая цифры БИК — код страны, в которой работает банк (или его отделение);
Последние три цифры БИК банка обычно совпадают с последними тремя цифрами корреспондентского счета банка.
~Например, 044525225 — это БИК Сбербанка, где:~
Для чего нужен БИК.
Между финансовыми и другими организациями каждую секунду проходят тысячи переводов. Для того чтобы система оперативно обрабатывала их, нужен БИК. Он выступает контрольным номером, чтобы перевод средств ушел нужному адресату, чью легальность гарантирует Центробанк, который зарегистрировал банк получателя в специальном реестре и выдал разрешение — присвоил уникальный номер.
Таким образом БИК нужен для удобства и безопасности переводов средств, а также чтобы:
* Снизить число ошибочных переводов. БИК служит контрольной проверкой получателя перевода.
Когда нужен БИК.
БИК банка отправителя и БИК банка получателя обязательно указывают в платежных документах — поручениях, требованиях, ордерах и других распоряжениях.
Физлицам БИК нужен редко, обычно в ситуациях:
* Оплаты услуг и товаров юридическому лицу. Например, переводя деньги на расчетный счет организации, нужно указать БИК банка получателя.
Что будет, если указать БИК с ошибкой.
Если платежная система не подтягивает реквизиты автоматически, БИК банка получателя и другие реквизиты нужно вводить вручную. Имея дело с длинными номерами, легко перепутать и неправильно набрать цифры. Если это все-таки произошло, пугаться не стоит. Алгоритмы банка проверят операцию, а затем система сообщит об ошибке и не даст провести платеж.
Даже если деньги будут отправлены, ничего страшного не произойдет. Система не сможет найти БИК банка получателя, поэтому деньги через какое-то время просто вернутся обратно на счет.
Возврат можно ускорить, если обратиться в банк, со счёта в котором был сделан перевод средств, и написать письмо, в котором вы изложите свою проблему и уточните реквизиты.
Если вы правильно указали идентификационный код, а в справочник БИК он попал с опечаткой, результат будет тот же. Банковская система автоматически заблокирует перевод средств, потому что последние цифры кода и корреспондентского счета банка не совпадут.
Как узнать БИК банка: основные способы.
Где взять БИК банка:
— единый справочник БИК;
Как найти БИК банка по названию организации.
Центробанк на своем сайте публикует единый справочник идентификационных кодов. В нем собрана вся платежная информация зарегистрированных в России банков, включая БИК.
Также финансовые организации пишут реквизиты на своих официальных ресурсах. Для того чтобы узнать БИК российского банка:
— зайдите на сайт банка;
Можно посмотреть БИК в реквизитах вашего счета:
— зайдите в личный кабинет, введя логин и пароль;
Другой способ — просто позвонить в банк по горячей линии и узнать номер БИК у сотрудника техподдержки.
Как узнать БИК банка с телефона.
Самый быстрый способ узнать БИК — с помощью банковского мобильного приложения. У разных банков алгоритм действий может немного отличаться. Более или менее универсальным советом будет выбрать в приложении нужную карту или счет и зайти в раздел «Реквизиты»/ «Реквизиты счета карты» — там и будет номер БИК.
Еще один способ — набрать «БИК» или «реквизиты» в строке поиска в приложении. Вас перенаправят в нужный раздел.
Как узнать БИК банка в банкомате.
Способ неудобен тем, что не все модели банкомата печатают реквизиты.
— найдите банкомат банка, в котором у вас открыт счет;
Лучше выбирать банкомат при отделении банка. В случае чего, сотрудники банка подскажут, где посмотреть БИК.
Если банкомат не смог напечатать реквизиты, помогут операторы отделения банка. Для этого нужно обратиться к ним с паспортом и картой и заказать печать реквизитов.
Где посмотреть БИК банка в документах.
Способ подойдет, если у вас лежит под рукой оригинал договора обслуживания с банком, в котором вы открывали дебетовую или кредитную карту. БИК будет указан в списке полных реквизитов вашего банковского счета.
Кроме того, БИК всегда указывают в документах, по которым проводят платежи с организациями.
БИК популярных банков.
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