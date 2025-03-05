Все способы узнать банковский идентификационный код (БИК) — от справочника ЦБ до приложения банка

Мы давно привыкли переводить деньги по номеру карты или телефона, поэтому необходимость вводить банковские реквизиты вручную может заставить растеряться. В первую очередь в тупик ставит требование указать БИК банка — то есть банковский идентификационный код. Не зная его, не получится оплатить госпошлину или получить деньги от юрлица. О том, как узнать БИК банка и что будет, если указать его неправильно — в материале «Газеты.Ru».