В Самарской области началась подготовка к дорожному сезону

Подрядные организации уже начали активную подготовку к предстоящему дорожному сезону, который стартует при наступлении стабильных положительных температур.
Одна из важных задач перед началом дорожных работ — диагностика и запуск асфальтобетонных заводов и проверка технического состояния дорожной техники. Также сейчас ведется строительство рабочих городков и завоз инертных материалов — песка и щебня. На участках проведения работ устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты, ведется ремонт водопропускных труб.
Работы уже начаты на таких объектах как «Урал» — Светлый Ключ в Красноярском районе, Похвистнево — Клявлино в Похвистневском районе, «Самара — Волгоград» — Пестравка -Ленинский — Кочетковский — Бутковский в Красноармейском районе, Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка в Алексеевском районе. Также ведутся работы на искусственных сооружениях, например, мосту через реку Кондурчу в Елховском районе.
По графикам производства работ, прописанным в государственных контрактах, ремонт большинства дорожных объектов нацпроекта должен начаться с 1 апреля. После проведения подготовительных работ при наступлении положительных температур необходимо приступить к фрезерованию проезжей части и последующей укладке асфальтобетонной смеси.