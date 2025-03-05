В Самарской области началась подготовка к дорожному сезону

В Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 г. будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Кроме того, запланирован ремонт и капитальный ремонт искусственных сооружений в составе областных трасс.