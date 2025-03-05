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В Наурыз в Казахстане запустят дополнительные авиарейсы

Ранее казахстанские авиакомпании на мартовские праздники дополнительно добавили 120 авиарейсов.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 5 мар — Sputnik. В связи с празднованием Наурыз мейрамы авиакомпания Qazaq Air вводит дополнительные авиарейсы, сообщили в пресс-службе министерства транспорта.

С 16 по 23 марта 2025 года будет выполнено 10 дополнительных рейсов по следующим направлениям:

  • Астана — Шымкент: 4 дополнительных рейса.
  • Астана — Алматы: 2 дополнительных рейса.
  • Астана — Туркестан: 4 дополнительных рейса.

Авиакомпания также запускает новый маршрут Астана-Самарканд с 1 мая 2025 года.

Ранее казахстанские авиакомпании на мартовские праздники дополнительно добавили 120 авиарейсов (Air Astana — 55, FlyArystan — 33, Scat — 32).