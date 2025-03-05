Петербург потратит 108 млн рублей на стенд для ПМЭФ и на организацию мероприятий

В документах к закупке также раскрывается содержание презентационной продукции (официальных подарков). Туда вошли 100 штук чашек с блюдцами из фарфора, 60 трехпредметных комплектов из фарфора (чашка, блюдце и десертная тарелка), 20 штук плоских тарелок из фарфора, 120 коробок конфет.