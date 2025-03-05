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Петербург потратит 108 млн рублей на стенд для ПМЭФ и на организацию мероприятий

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга объявил конкурс о поиске подрядчика для организации экспозиции города и проведения мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума. На это выделили 108,2 млн рублей.

Площадь стенда займет не менее 1697 кв. метров. Подрядчик должен разместить 200 мягких кресел на трибуны амфитеатра и шесть мягких мест на сцену. Также заказчик ожидает увидеть в экспозиции барную стойку, цветочное оформление, закрытую зону переговоров. Исполнитель должен обеспечить стенд необходимой аппаратурой, организовать кейтеринг, нанять фотографов.

В документах к закупке также раскрывается содержание презентационной продукции (официальных подарков). Туда вошли 100 штук чашек с блюдцами из фарфора, 60 трехпредметных комплектов из фарфора (чашка, блюдце и десертная тарелка), 20 штук плоских тарелок из фарфора, 120 коробок конфет.

В прошлом году Смольный потратил на стенд 103,8 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ПМЭФ-2025 уделят особое внимание теме развития внутреннего рынка потребления.