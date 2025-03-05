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УФАС оштрафовало «Уфаводоканал» на 100 тысяч рублей

Управление ФАС по Башкирии оштрафовало ГУП РБ «Уфаводоканал» на 100 тыс. руб. за нарушение порядка подключения поликлиники к системе водоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства. Компания оплатила штраф, отмечается в сообщении.

Уфимское ООО «Амо-Трейд» обратилось с жалобой на действия «Уфаводоканала» при расторжении договора по техприсоединению, подразумевающего подключение новой поликлиники в Нагаево к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Установлено, что «Уфаводоканал» направил компании письмо о расторжении договора из-за несвоевременной оплаты услуги и несоблюдения условий договора.

Согласно законодательству, ресурсоснабжающая организация должна была за месяц прислать уведомление о расторжении договора и установить срок устранения нарушения. «Амо-Трейд» не получал уведомлений и дважды обращался в «Уфаводоканал» с письмами о продлении договора, но ответов не получил. При этом, как было установлено управлением ФАС, компания заплатила подключение.

ООО «Амо-Трейд» зарегистрировано в мае 1998 года. Компания занимается в том числе стоматологической практикой, принадлежит Амаяку и Арсену Манукянам и Дмитрию Ивакину. В 2023 году выручка равнялась 1,1 млн руб., чистая прибыль составила 61 тыс. руб.