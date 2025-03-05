УФАС оштрафовало «Уфаводоканал» на 100 тысяч рублей

Согласно законодательству, ресурсоснабжающая организация должна была за месяц прислать уведомление о расторжении договора и установить срок устранения нарушения. «Амо-Трейд» не получал уведомлений и дважды обращался в «Уфаводоканал» с письмами о продлении договора, но ответов не получил. При этом, как было установлено управлением ФАС, компания заплатила подключение.