Прибыль предприятий Прикамья выросла за год на 27,9%

В целом по краю 78% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 446,2 млрд руб., что на 27,3% выше уровня января — декабря 2023 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,9% и составил 17,9 млрд руб.