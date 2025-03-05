Жители Новосибирской области зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей

Самой прибыльной сферой деятельности в регионе считается деятельность в области информационной связи. Здесь работники получают в среднем до 143 тысяч рублей. Работники финансовой и страховой деятельностью также могут похвастаться высоким доходом — 125,6 тысяч в месяц в среднем. Ещё одна прибыльная деятельность — добыча полезных ископаемых. Здесь в среднем можно заработать до 92,7 тысяч рублей.