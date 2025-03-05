Жители Новосибирской области зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей

Аналитики Новосибирскстата опубликовали среднюю зарплату по регионам Сибирского федерального округа за 2024 год. По данным специалистов, жители Новосибирской области получают в среднем 75 052 рубля.
Самой прибыльной сферой деятельности в регионе считается деятельность в области информационной связи. Здесь работники получают в среднем до 143 тысяч рублей. Работники финансовой и страховой деятельностью также могут похвастаться высоким доходом — 125,6 тысяч в месяц в среднем. Ещё одна прибыльная деятельность — добыча полезных ископаемых. Здесь в среднем можно заработать до 92,7 тысяч рублей.
Меньше всего прибыли получают работники гостиниц и предприятий общественного питания — 44 тысячи в месяц в среднем. Аграрии, рыбаки и охотники зарабатывают в среднем 53 тысячи рублей. А специалисты по операциям с недвижимым имуществом — 55 тысяч.