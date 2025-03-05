Самарцам напомнили о запрете продажи энергетиков детям и подросткам

С 1 марта 2025 года в Самаре и области вступил в силу запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Это решение было принято в рамках федерального закона, который запрещает продавать тонизирующие напитки детям и подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.