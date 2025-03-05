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Самарцам напомнили о запрете продажи энергетиков детям и подросткам

В Самаре с 1 марта запретили продавать энергетики несовершеннолетним.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2025 года в Самаре и области вступил в силу запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Это решение было принято в рамках федерального закона, который запрещает продавать тонизирующие напитки детям и подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь продавцы обязаны требовать документы, подтверждающие возраст покупателя, если есть на то сомнения. В список документов, которые можно предъявить, входят паспорт, водительские права, загранпаспорт и другие официальные документы. Также возраст можно подтвердить через биометрические данные в приложении «Госуслуги Биометрия».

Напомним, запрет не распространяется на чай, кофе и напитки, основанные на них. Контролировать процесс будет региональный минпромторг.