Проблемы Франции при росте расходов на оборону оценили в €30 млрд

При этом, как отмечает агентство, страна имеет один из самых больших бюджетных дефицитов в Евросоюзе. Бюджет Франции был принят в феврале с задержкой в несколько недель «в глубоко разобщенном парламенте».
Рейтингового агентство Scope Ratings ранее сообщило, что Париж «движется к сложным бюджетным компромиссам, чтобы совместить обязательства правительства по сокращению бюджетного дефицита и увеличению расходов на оборону, учитывая центральную роль страны в укреплении архитектуры безопасности Европы».
Аналитики агентства выяснили, что если увеличение трат Франции на оборону не будет компенсировано более жесткими бюджетными мерами, то госдолг страны к 2029 году превысит 120% от ВВП.
Франция уже увеличивает военные расходы на €3 млрд ежегодно в соответствии с законом о военном планировании до 2030 года. Министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню ранее отметил, что этот план необходимо пересмотреть в связи с новыми геполитическими реалиями.
2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону до «примерно 3−3,5%» ВВП. Сейчас НАТО требует от стран-членов тратить на оборону не менее 2% от этого показателя.