Белорусов предупредили о сбоях в работе карт некоторых банков

Кроме того, на сайте БНБ-банка сообщили также о технических работах с 3 по 9 марта. Сбои возможны с 3.00 до 5.00 6 марта в работе карт, в том числе при выполнении операций в терминалах и банкоматах, сети организаций торговли, при оплате в интернете.