Белорусов предупредили о сбоях в работе карт некоторых банков

Так, о сбоях в ночь на 6 марта сообщили на сайте «Белинвестбанка». В предупреждении обозначили, что причина связана с проведением технологических работ, запланированных Банковским процессинговым центром. Сбои возможны в обслуживании держателей платежных карт банка в сети организаций торговли и сервиса, банкоматах, устройствах самообслуживания, пунктах выдачи наличных. Промежуток времени — с 3.00 до 5.00.
Кроме того, на сайте БНБ-банка сообщили также о технических работах с 3 по 9 марта. Сбои возможны с 3.00 до 5.00 6 марта в работе карт, в том числе при выполнении операций в терминалах и банкоматах, сети организаций торговли, при оплате в интернете.