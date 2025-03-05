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Bloomberg: первая гиперзвуковая ракета США до сих пор не готова

Хотя Пентагон обещает развернуть свое первое гиперзвуковое оружие к 30 сентября — более чем на три года позднее запланированного срока, — испытательный центр заявил, что оружие до сих пор не доказало своей эффективности в боевых условиях, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Lockheed Martin
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пентагон, согласно статье, с 2018 года инвестировал более 12 млрд долларов в разработку, испытания и развертывание гиперзвуковых ракет. Однако до сих пор боеготовность разрабатываемого оружия не доказана, а производственные мощности для выпуска высокоманевренных ракет в достаточном количестве не созданы.

Поставка новых ракет станет серьезным испытанием для министра обороны США Пита Хегсета. Он пообещал повысить смертоносность вооруженных сил США, в том числе за счет передового оружия, которое Россия уже использовала в конфликте на Украине, а Китай поставил на вооружение.

«Мы должны развивать гиперзвуковую технику. Мы не можем позволить китайцам опережать нас как в вооружении, так и в самолетах», — заявил Стив Файнберг, кандидат на пост заместителя министра обороны, на слушаниях по утверждению его кандидатуры на прошлой неделе.

Хотя в декабре 2024 года армия вместе с ВМФ США «успешно провела испытание» гиперзвуковой ракеты, результаты декабрьского испытания пока «тщательно изучаются»: необходимо убедиться, что все аспекты системы готовы к развертыванию. «В настоящее время мы находимся на завершающей стадии процесса производства ракетной системы», — говорится в заявлении Пентагона.

Однако в офисе директора по эксплуатационным испытаниям и оценке (DOT&E), который фактически выполняет функции внутреннего наблюдателя, настроены менее оптимистично по поводу программы.

В офисе пришли к выводу, что декабрьские испытания не представляют собой «всесторонней оперативной оценки» оружия в ожидаемых боевых условиях.

«Еще только предстоит провести испытания в боевых условиях для проверки работоспособности ракеты, пусковой установки и системы боевого управления. Сейчас недостаточно данных для оценки оперативной эффективности, летальности, эксплуатационной пригодности и живучести ракеты Dark Eagle», — указано в сообщении DOT&E.