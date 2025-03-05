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Где в Беларуси будут искать редкоземельные металлы, рассказали в Минприроды

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание о перспективах работ по поиску редкоземельных элементов и редкоземельных металлов на территории Беларуси прошло в НПЦ по геологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Глава ведомства Сергей Масляк подчеркнул, что задача активизировать такие работы была поставлена главой государства. «Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области. В настоящее время специалистами проводится детальное изучение имеющегося фондового геологического материала для последующего определения состава и объема необходимых работ», — сказал Сергей Масляк.

Мероприятия включат в проект формируемой Минприроды государственной программы «Недра» на 2026−2030 годы. Документ, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года на заседании совета по развитию геологоразведочной отрасли и недропользованию при Минприроды.

В совещании приняли участие представители подведомственных организаций Минприроды — НПЦ по геологии и «Белсгосгеоцентр».