Где в Беларуси будут искать редкоземельные металлы, рассказали в Минприроды

Глава ведомства Сергей Масляк подчеркнул, что задача активизировать такие работы была поставлена главой государства. «Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области. В настоящее время специалистами проводится детальное изучение имеющегося фондового геологического материала для последующего определения состава и объема необходимых работ», — сказал Сергей Масляк.
Мероприятия включат в проект формируемой Минприроды государственной программы «Недра» на 2026−2030 годы. Документ, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года на заседании совета по развитию геологоразведочной отрасли и недропользованию при Минприроды.
В совещании приняли участие представители подведомственных организаций Минприроды — НПЦ по геологии и «Белсгосгеоцентр».