Где в Беларуси будут искать редкоземельные металлы, рассказали в Минприроды

Глава ведомства Сергей Масляк подчеркнул, что задача активизировать такие работы была поставлена главой государства. «Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области. В настоящее время специалистами проводится детальное изучение имеющегося фондового геологического материала для последующего определения состава и объема необходимых работ», — сказал Сергей Масляк.