Метан снова в деле: с 6 марта ограничения на газовых заправках начнут постепенно снимать

Но вот формулировка «благодаря оперативным мерам, принятым в последние дни» звучит особенно интересно. Очевидно, что главным фактором стало банальное потепление, а вовсе не какие-то сверхэффективные шаги ведомства. Более того, к концу недели синоптики обещают выше 20 градусов тепла, так что можно сказать, что ситуация разрешилась сама собой.