Метан снова в деле: с 6 марта ограничения на газовых заправках начнут постепенно снимать

Чиновники объясняют, что в первые дни марта в стране наблюдалось резкое похолодание, из-за чего возросло потребление природного газа и упало давление в газопроводах. В этой ситуации власти сделали приоритетным обеспечение населения и социальных объектов, а АГНКС временно остановили.
Теперь, по словам министерства, давление в газопроводах стабилизировано, что позволило вернуть газозаправочные станции в строй.
Но вот формулировка «благодаря оперативным мерам, принятым в последние дни» звучит особенно интересно. Очевидно, что главным фактором стало банальное потепление, а вовсе не какие-то сверхэффективные шаги ведомства. Более того, к концу недели синоптики обещают выше 20 градусов тепла, так что можно сказать, что ситуация разрешилась сама собой.
Что ж, главное, что метан возвращается, а значит, очереди и возмущённые водители хотя бы на время уйдут в прошлое. Но сильно не радуйтесь, следующая зима придёт быстро, а газовые заправки, как всегда, окажутся без топлива…