Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метан снова в деле: с 6 марта ограничения на газовых заправках начнут постепенно снимать

Vaib.uz (Узбекистан. 5 марта). Минэнерго наконец-то порадовало водителей: с 6 марта с 09:00 во всех регионах Узбекистана начнётся постепенное восстановление работы газовых заправок.

Чиновники объясняют, что в первые дни марта в стране наблюдалось резкое похолодание, из-за чего возросло потребление природного газа и упало давление в газопроводах. В этой ситуации власти сделали приоритетным обеспечение населения и социальных объектов, а АГНКС временно остановили.

Теперь, по словам министерства, давление в газопроводах стабилизировано, что позволило вернуть газозаправочные станции в строй.

Но вот формулировка «благодаря оперативным мерам, принятым в последние дни» звучит особенно интересно. Очевидно, что главным фактором стало банальное потепление, а вовсе не какие-то сверхэффективные шаги ведомства. Более того, к концу недели синоптики обещают выше 20 градусов тепла, так что можно сказать, что ситуация разрешилась сама собой.

Что ж, главное, что метан возвращается, а значит, очереди и возмущённые водители хотя бы на время уйдут в прошлое. Но сильно не радуйтесь, следующая зима придёт быстро, а газовые заправки, как всегда, окажутся без топлива…