DOGE Маска сможет сэкономить меньше $10 млрд

Но в случае с госбюджетом более 75% расходов приходятся на выплату процентов по задолженностям, различные пенсионные программы, государственные медицинские страховки, оборону и прочее. FT приводит подсчеты, в соответствии с которыми сокращение 25% госслужащих может снизить бюджетные расходы на 1%, а отмена всех программ USAID — на 0,6%. По мнению экспертов, дефицит американского бюджета при нынешней налоговой политике и «скромной корректировке расходов» в ближайшее десятилетие только вырастет — с $2 трлн до $3,6 трлн.