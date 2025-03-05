DOGE Маска сможет сэкономить меньше $10 млрд

Эксперты пришли к трем основным выводам в отношении этих мер экономии. Во-первых, реальная экономия DOGE составит менее $10 млрд. Во-вторых, DOGE не сможет сокращать расходы, утвержденные Конгрессом, а именно они составляют основную часть бюджетных средств. В-третьих, для достижения значимой экономии потребуется серьезная реформа социальных программ.
Аналитики отмечают, что Илон Маск исходит из привычного ему представления о том, что сокращение сотрудников — один из действенных способов снижения расходов.
Но в случае с госбюджетом более 75% расходов приходятся на выплату процентов по задолженностям, различные пенсионные программы, государственные медицинские страховки, оборону и прочее. FT приводит подсчеты, в соответствии с которыми сокращение 25% госслужащих может снизить бюджетные расходы на 1%, а отмена всех программ USAID — на 0,6%. По мнению экспертов, дефицит американского бюджета при нынешней налоговой политике и «скромной корректировке расходов» в ближайшее десятилетие только вырастет — с $2 трлн до $3,6 трлн.