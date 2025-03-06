Кипрское не стало явным

Против закрытия процесса выступила представитель ГК «Роснано», которая была привлечена к процессу в качестве третьего лица. По ее словам, вся информация, на сохранении в тайне которой настаивает ответчик, уже находится в открытых источниках, например в аудиторских заключениях, пояснениях к бухгалтерской отчетности, которые публикует сама группа. «Состав группы уже раскрыт — это, собственно, ответчики по делу, а вопросы редомициляции вообще никак не связаны с оспариваемыми экспортными контрактами, — отметила она. — С санкциями и нарушением прав вашей американской компании тоже не совсем понятно. Почему российский суд должен защищать американского резидента?» Юрист «Роснано» пояснила также, что «Новомет» раскрывает даже отчетность своих иностранных компаний через зарегистрированную на Кипре Novomet Oil Services Limited. При этом в Республике Кипр финансовая отчетность таких компаний является общедоступной. По словам юриста, у нее есть принципиальные возражения против рассмотрения дела в закрытом режиме, так как оснований для этого нет.