Автоэксперт Плисов: для восстановления авто после зимы нужно до 100 тыс. рублей

После зимы часто приходится заменять ~щетки стеклоочистителей: они стираются об лед, поэтому к весне они работают некачественно~, уточнил Илья Плисов из «Союза автосервисов». И если во время снегопада это может быть не так критично, то во время дождя это крайне важно.