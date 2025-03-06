В Волгоградской области пенсионерам повысили пенсии на 7,3%

Согласно данным реготделения СФР, с 1 января текущего года волгоградским пенсионерам на 7,3% проиндексировали пенсии. Тем, кто получает ее через банк и кому она должна была прийти в первые дни января, средства перечислили досрочно — еще до нового года.
Кроме того, стало известно, что если по итогам прошлого года инфляция окажется выше проведенной индексации, то в течение текущего года проведут повторную индексацию.
Также в течение следующих двух лет на территории РФ пенсии проиндексируют дважды. В 2026-м планируется увеличить их на 4,5% с 1 февраля, на 5,5% — с 1 апреля. В 2027 году тоже запланированы два повышения — на 4% и 4,1% соответственно.