Торгово-сервисный центр «Belarus» на Кубани откроется в 2026 году

Соглашение о создании центра было подписано с руководством Беларуси в сентябре 2023 года. Под проект выделен участок площадью 2,8 га. В ноябре 2024 года были подписаны договоры на подключение к коммуникациям. Объем инвестиций составит 600 млн рублей.