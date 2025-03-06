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Торгово-сервисный центр «Belarus» на Кубани откроется в 2026 году

Соглашение о создании центра между властями Беларуси и Кубани было подписано в сентябре 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре торгово-сервисный центр «Belarus» откроется в 2026 году. Об этом сообщили министерстве промышленной политики Краснодарского края. Строительство центра начнется в первом квартале 2025 года.

В настоящее время проектная документация проходит экспертизу для получения разрешения на строительство.

Строительство центра включает подготовку площадки, земляные работы, устройство фундамента, возведение каркаса, монтаж инженерных сетей, отделку и установку оборудования. Завершающим этапом станет проверка всех систем перед вводом в эксплуатацию.

Соглашение о создании центра было подписано с руководством Беларуси в сентябре 2023 года. Под проект выделен участок площадью 2,8 га. В ноябре 2024 года были подписаны договоры на подключение к коммуникациям. Объем инвестиций составит 600 млн рублей.