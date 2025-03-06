Нацбанк сильно увеличил курс евро и курс доллара на 6 марта

В Национальном банке обнародовали курсы валют на 6 марта 2025 года, четверг. Так, увеличены курс доллара и курс евро, а курс российского рубля немного уменьшен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на четверг, 6 марта, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2424 белорусского рубля, 1 евро — 3,4732 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5880 белорусского рубля.
По отношению к курсовым значениям, установленным на среду, 5 марта, курс доллара и курс евро стали больше, а курс российского рубля меньше. Ощутимее других изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0063 белрубля, евро потерял 0,0716 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0086 белрубля.
Также налоговая назвала изменения в учете доходов и расходов для ИП в Беларуси.