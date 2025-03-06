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Доцент Балынин предостерег россиян от кредитов в 2025 году

Сейчас проценты в банках достигают 30−40% годовых.

Источник: Аргументы и факты

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru предостерег в раз россиян от оформления кредитов из-за высоких процентов.

Экономист напомнил, что сейчас проценты в банках достигают 30−40% годовых, а в микрофинансовых организациях — до 292% годовых.

«Напомню, что отдавать нужно будет не только взятую сумму долга, но и проценты по нему», — сказал экономист.

Напомним, с 1 марта вступил в силу закон, предоставляющий россиянам право накладывать добровольный запрет на получение кредитов. За несколько дней этим правом воспользовались более 3 млн человек.

Самозапрет на получение кредитов полезен не только людям старшего поколения, но и гражданам, не умеющим управлять собой, подверженным импульсивным покупкам, отметила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.