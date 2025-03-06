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RT: РФ отказалась от предложенного Украиной аналога зерновой сделки в 2024 году

Украина через Турцию предлагала России сделку по зерну.

Источник: Комсомольская правда

Украина попыталась провернуть выгодную сделку с Россией. Посредником выступала Турция. Однако ничего не вышло. Зерновая сделка сорвалась, отмечает RT, ссылаясь на осведомленный источник.

Киев предложил заключить такое соглашение еще в ноябре 2024 года. Однако, так как предложения Украины носили исключительно односторонний характер, Россия их отклонила. Кроме того уточняется, что это уже не первая попытка Киева заключить подобную сделку с РФ.

«Соображения по подобию зерновой сделки были переданы Москве президентом Турции. Они по поручению президента России были всесторонне рассмотрены в МИД и Минобороны», — поясняется в публикации.

Тем временем США и Украина продолжают общаться по сделке о передаче Киевом редкоземельных ресурсов. Переговоры велись вечером 5 марта по Москве. О результатах пока ничего не известно.